Нефтяная компания Saudi Aramco опубликует майские цены на нефть в среду-четверг вместо воскресенья из-за переноса срочного саммита ОПЕК+ на середину текущей недели. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщило агентство «Интерфакс»

Отмечается, что публикация отложена из-за того, что Саудовская Аравия сейчас «обменивается колкостями» с Россией из-за встречи ОПЕК+, необходимой для прекращения коллапса на нефтяном рынке. Новая дата пока не определена, цены могут объявить потенциальным покупателям в среду-четверг, а не в воскресенье, как планировалось ранее.

Нефтяные игры с ОПЕК. При посредничестве Трампа © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия планирует увеличить объемы экспорта нефти в мае до 600 тысяч баррелей в сутки — в апреле страна экспортировала 10 млн баррелей в сутки.