Отмечается, что публикация отложена из-за того, что Саудовская Аравия сейчас «обменивается колкостями» с Россией из-за встречи ОПЕК+, необходимой для прекращения коллапса на нефтяном рынке. Новая дата пока не определена, цены могут объявить потенциальным покупателям в среду-четверг, а не в воскресенье, как планировалось ранее.
Экстренная встреча ОПЕК+, которую ранее инициировала Саудовская Аравия, должна была состояться 6 апреля. Позже она была перенесена на 9 апреля. Однако, по словам источников издания, официального подтверждения того, что она состоится, пока нет.
Ранее стало известно, что Саудовская Аравия планирует увеличить объемы экспорта нефти в мае до 600 тысяч баррелей в сутки — в апреле страна экспортировала 10 млн баррелей в сутки.