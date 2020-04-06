Власти Грузии вступили в конфронтацию с Грузинской православной церковью накануне празднования Пасхи. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе

Политолог Сихарулидзе о коронавирусе: Кавказские страны привыкли к сложнейшим кризисам © Sputnik /Vladimir Umikashvili

Однако правительство Грузии настаивает на том, что проводить ритуал можно, но участвовать в нем могут только священнослужители, а прихожан в церкви быть не должно.

«Правительство, конечно же, осознало, что церковь — это очень большая сила, политический помощник. Власть может использовать церковь, чтобы получить дополнительные голоса. Правительство оказалось в сложном положении, так как, с одной стороны, оно не хочет испортить отношения с церковью, а с другой — вынуждено принимать эти меры», — рассказал собеседник издания.

Число инфицированных коронавирусом в Грузии превысило 170 человек. Два пациента скончались. В стране действует режим чрезвычайной ситуации.

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