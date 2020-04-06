Почему государства Кавказа проявили удивительную жизнестойкость в эпоху пандемии и что изменится в мире, когда человечество победит коронавирус? Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал грузинский политолог, основатель SIKHA foundation Арчил Сихарулидзе

- Арчил, какова сейчас обстановка в Грузии вокруг эпидемии коронавируса?

— Хотя надо отдать должное нашему правительству, которое предприняло очень эффективные шаги, сегодня (4 апреля. — Ред.) скончалась женщина 79 лет. К сожалению, ее не смогли спасти, потому что наряду с коронавирусом у нее были тяжелейшие заболевания, связанные с возрастом. После этого премьер-министр заявил, что условия борьбы с коронавирусом ужесточатся.

Эксперт Сихарулидзе назвал главную заботу правительства Грузии наравне с коронавирусом © Sputnik /Vladimir Umikashvili

- Какая ситуация сложилась в экономике, ведь очевидно, что пострадала традиционная отрасль — туризм?

— Да, ситуация очень сложная, но это только начало. Дело в том, что главный туристический сезон впереди — это июнь, июль, август и сентябрь. Исходя из того, что мы видим, стоит ожидать, что Грузия с коронавирусом разберется к концу мая. За эти месяцы у нас выявили всего 156 заболевших, и мы только сейчас вошли в пик.

Многие думают, что к концу мая ситуация в стране более или менее придет в порядок, но из-за того, что коронавирус только начинается в России и других странах, ожидать, что большое количество туристов приедет в страну, не стоит.

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Но онлайн-продажи в Грузии — это, на самом деле, минимальная часть нашего бизнеса.

- Давайте поговорим о внутриполитической ситуации. Что можно сказать о протестном потенциале в обществе? Он повысился или, наоборот, снизился?

— Нет, оппозиция, наоборот, оказалась сконфуженной. Потому что, с одной стороны, правительство хорошо справляется со своим делом, с другой — люди, которые недовольны правительством в общем и хотели бы протестовать, не могут выйти на улицу.

А из-за того, что правительство хорошо справляется, оно еще и проводит предвыборную кампанию, и довольно успешную. Потому что показывает, как ни странно для многих, в том числе и для меня, что может проводить хороший кризисный менеджмент и справляться с вызовами, к которым многие европейские страны были не готовы. Поэтому сейчас в стране все очень спокойно и тихо.

Политолог Сихарулидзе: Коронавирус сыграл на руку грузинскому правительству © Sputnik /Vladimir Umikashvili

Правительство, конечно же, осознало, что церковь — это очень большая сила, политический помощник. Власть может использовать церковь, чтобы получить дополнительные голоса. Правительство оказалось в сложном положении, так как, с одной стороны, оно не хочет испортить отношения с церковью, а с другой — вынуждено принимать эти меры.

Но, исходя из того, что у нас уже есть первая скончавшаяся, глава правительства Георгий Гахария уже очень четко заявил всему миру, что будет следить за этим праздником по телевизору.

Обычно, по традиции, все правительство находится в храме, но в этот раз церкви прямо указали, что проводить ритуал можно, но участвовать в нем могут только священнослужители и прихожан в церкви быть не должно.

- Арчил, ваш прогноз, каким станет Кавказ, когда пандемия сойдет на нет?

— На самом деле, я не могу сказать, как изменится Кавказ. По сути, по Кавказу удар был минимальный. Посмотрите, на Северном Кавказе особых вспышек эпидемии не было. На Южном Кавказе — количество погибших и зараженных минимальное. Наши страны лучше среагировали, и причиной этого является наш опыт. Как ни крути, но кавказские страны привыкли к сложнейшим кризисам, не только к социальным.

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Пока что ни Россия, ни США, ни Китай не оказались в ситуации, когда можно будет говорить, что расстановка сил изменится. Да, ЕС в особенно тяжелом состоянии, но я не думаю, что это повлияет на ситуацию.

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В капиталистических странах все шло к тому, что все должно приватизироваться и становиться частным. Приведу в пример Грузию. Даже те люди, которые заявляют, что государство должно уйти отовсюду, даже они сейчас заявляют, что государство должно быть. Потому что частный сектор, к сожалению, оказался неспособен реагировать на такие вещи, особенно учитывая социальную ответственность. Вот это точно изменится.