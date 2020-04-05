В рамках помощи в борьбе с коронавирусом была обеззаражена гинекологическо-акушерская клиника «Народный фронт» и клинический центр «Драгиша Мишович» в Белграде, где размещены зараженные COVID-19, заболевание которых протекает в легкой форме.
Министерство обороны России 3-4 апреля отправило 11 авиарейсов самолетами Ил-76 в Сербию. На борту транспортников были 87 военных медиков и вирусологов, техника, специальное оборудование и различные средства защиты для помощи в борьбе с коронавирусом.
По данным Минобороны РФ, две бригады специалистов останутся в Белграде, где наиболее непростая ситуация. В города Кикинда, Ниш, Чуприя и Валево будут отправлены пять бригад.