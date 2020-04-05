Российские военспецы начали дезинфекцию объектов в Сербии, сообщило местное Министерство обороны. Об этом пишет РИА Новости 5 марта

В рамках помощи в борьбе с коронавирусом была обеззаражена гинекологическо-акушерская клиника «Народный фронт» и клинический центр «Драгиша Мишович» в Белграде, где размещены зараженные COVID-19, заболевание которых протекает в легкой форме.

Крах украинского бизнеса, рекламы и доходов из-за коронавируса. «Косты» режут все © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По данным Минобороны РФ, две бригады специалистов останутся в Белграде, где наиболее непростая ситуация. В города Кикинда, Ниш, Чуприя и Валево будут отправлены пять бригад.