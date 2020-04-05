Для того чтобы не давать ответ на этот принципиальный вопрос, сообщили в политсиле, в офисе попытались организовать незаконное вручение подозрения Киве, основанием для которого является провокация ряженого ветерана АТО Маймана, спровоцировавшего драку с Кивой.
В партии подчеркнули, что вручение подозрения Илье Киве — противозаконно и бессмысленно, поскольку сам народный депутат уже получил повестку на 6 апреля.
«А сегодняшнее (в субботу) ее вручение, проходившее без присутствия адвоката, стало для Офиса генерального прокурора формальным поводом для того, чтобы уйти от ответа на вопрос, когда будут подписаны подозрения Порошенко и Стерненко», — сказано в заявлении.
В «ОПЗЖ» считают, что произошедшее является очередным доказательством того, что украинская власть для совместного голосования за земельную реформу заключила союз с партией Порошенко и будет и будет защищать его от уголовного преследования всеми средствами.
В том числе, полагают оппозиционеры, власть будет оказывать прямое давление на представителей несогласных с нею политических сил, которые продолжают добиваться привлечения преступников к ответу.