На текущий момент в регионе зафиксировано 206 случаев заражения коронавируса. Ранее область закрыли на въезд и выезд, а с 13:00 4 апреля по 6:00 6 апреля вводится строгий режим максимального ограничения любого перемещения людей.
Как сообщает корреспондент издания, примерно в 12:00 группы людей ожидали в длинных очередях перед дверьми магазинов. В отдельных случаях численность таких людей составляла несколько десятков.
При этом накануне строгих ограничений глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук попросил всех жителей области приобрести необходимые продукты питания с расчетом на двое суток.