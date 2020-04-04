В Черновцах и городах Черновицкой области за час до начала действия режима особых карантинных ограничений в продуктовых и продовольственных магазинах образовались огромные очереди. Об этом 4 апреля сообщает местное издание «Молодой буковинец»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Как сообщает корреспондент издания, примерно в 12:00 группы людей ожидали в длинных очередях перед дверьми магазинов. В отдельных случаях численность таких людей составляла несколько десятков.

При этом накануне строгих ограничений глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук попросил всех жителей области приобрести необходимые продукты питания с расчетом на двое суток.