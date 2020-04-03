Украинская певица Джамала станет участницей серии онлайн-концертов участников «Евровидения-2020», которая пройдет вместо традиционного конкурса из-за пандемии коронавируса. Об этом 3 апреля сообщает «112 Украина»

Канал напоминает, что серия концертов называется проектом Eurovision Home Concerts, который призван сплотить людей в Европе и поднять им настроение.

«Концерты стартуют 3 апреля и будут проходить по пятницам.В каждом выпуске принимают участие шесть — семь артистов, исполняющих по два номера: свою песню и кавер-версию другого хита Евровидения. Джамала выступит в рамках второго эпизода 10 апреля в 18:00 по Киеву», — говорится в сообщении.

Джамала разродилась своей лучшей песней © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк Джамала споет песню "1944", с которой она выиграла Евровидение-2016 в Стокгольме. Вторая песня будет определена с помощью голосования фанатов "Евровидения".

Также отмечается, что полный состав участников пока держится в секрете, но известно, что вместе с Джамалой в концерте примут участие представитель Нидерландов на ЕSC 2020 Жангю Макрой, участница от Австралии Монтень и представительница Дании на Евровидении-2019 Леонора.