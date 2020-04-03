В Государственной пограничной службе Украины не хватает штатных сотрудников, из-за чего до начала пандемии у украинских пограничников была нагрузка по 250–300 часов в месяц при положенных 180. Об этом накануне глава ведомства Сергей Дейнеко сообщил в интервью «РБК-Украина»

На границе Украины и Молдавии обнаружили трубопровод для контрабанды спирта © РИА Новости, Александр Мазуркевич | Перейти в фотобанк сказал он.

Глава ГПСУ отметил, что до пандемии коронавирусной инфекции украинские пограничники были перегружены служебными обязанностями. По его словам, по плану пограничную службу предполагалось пополнить во время призыва, но его перенесли.