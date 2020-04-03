«Штатная численность Госпогранслужбы по закону составляет 53 тыс. человек, но в наличии только 43 тыс. То есть у нас «некомплект» на уровне 23-24%. Поэтому то, что сейчас позакрывались некоторые пункты пропуска, дает нам возможность функционировать в более-менее нормальном режиме», — сказал он.
Глава ГПСУ отметил, что до пандемии коронавирусной инфекции украинские пограничники были перегружены служебными обязанностями. По его словам, по плану пограничную службу предполагалось пополнить во время призыва, но его перенесли.