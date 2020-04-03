По его словам, во время заседания в четверг правительство приняло решение усилить карантинные меры, а именно — ограничить время передвижения граждан по улице, то есть ввести комендантский час, а также запретить пребывание на улице в компании более чем одного человека.
«Будет ограничено передвижение людей касательно времени пребывания на улице… Будут закрыты все спортивные площадки, скверы, будут запрещены все массовые любые события. Также это будет касаться пребывания в средствах индивидуальной защиты. И того, что нельзя будет передвигаться даже по двое, если ты никому не помогаешь», — сказал министр.
Степанов уточнил, что вскоре текст документа будет обнародован.