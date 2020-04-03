Кабинет министров Украины намерен ограничить время передвижения людей на улице, а также разрешить ходить только по одному. Об этом накануне рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов на телеканале «1+1»

Медреформа среди чумы. Украина продолжит жить по заветам Супрун © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк

«Будет ограничено передвижение людей касательно времени пребывания на улице… Будут закрыты все спортивные площадки, скверы, будут запрещены все массовые любые события. Также это будет касаться пребывания в средствах индивидуальной защиты. И того, что нельзя будет передвигаться даже по двое, если ты никому не помогаешь», — сказал министр.

Степанов уточнил, что вскоре текст документа будет обнародован.