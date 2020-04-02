Более 45% украинцев положительно относятся к президенту страны Владимиру Зеленскому, а к главе Офиса главы государства Андрею Ермаку — всего 6%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в конце марта Киевским международным институтом социологии (КМИС)

Бортник: Открытие рынка земли «под прикрытием» пандемии обернется для Зеленского падением рейтингов © Facebook, Ruslan Bortnik данным социологов, к Зеленскому положительно относятся 46% опрошенных, что на два процентных пункта меньше, чем в феврале. О нейтральном отношении заявили 33% респондентов (в феврале — 29%), а об отрицательном — 21% (в феврале — 24%). В целом президента знают 99% украинцев.

Что касается премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, назначенного в начале марта, то его знают всего 49% граждан. Из них 11% заявили о положительном отношении к главе правительства, 65% — о нейтральном, 25% — об отрицательном.

Назначенного в феврале главу Офиса президента Ермака знают 44% украинцев. При этом за последний месяц число тех, кто положительно к нему относится, снизилось вдвое: с 12% в феврале до 6% в марте. Кроме того, 56% заявили о нейтральном отношении к главе ОПУ (в феврале — 57%), а 38% — об отрицательном (в феврале — 31%).

Спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова знают 70% участников исследования. При этом 29% из них относятся к нему положительно (в феврале — 28%), нейтрально — 51% (в феврале — 51%), отрицательно — 21% (в феврале — 22%).

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков знаком 88% опрошенных. Из них 12% относятся к нему положительно, 53% — нейтрально, 35% — отрицательно.

Исследование проводилось 27-30 марта, в ходе него были опрошены 1500 респондентов старше 18 лет из разных областей Украины.