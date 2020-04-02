Власти Молдавии отменили празднование 75-летия Победы в Великой отечественной войне из-за пандемии коронавируса. Об этом 1 апреля заявила министр здравоохранения республики Виорика Думбрэвяну, передает РИА Новости

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Отменяется множество событий, которые были запланированы раньше. Все мероприятия вплоть до 15 мая отменены, они не будут проводиться до тех пор, пока действует режим ЧС. Помимо 9 мая не будет отмечаться и годовщина аварии в Чернобыле», — сказала министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что никаких решений о переносе или отмене парада 9 мая не принималось, руководство страны следит за развитием ситуации с коронавиурсом.

По состоянию на 2 апреля, в Молдавии диагноз COVID-19 подтверждён у 423 человек, 5 скончались, 23 выздоровели. За последние сутки не зафиксировано новых случаев заболевания и смерти от коронавируса.