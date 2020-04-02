На фоне сложной эпидемиологической обстановки из-за эпидемии COVID-19 власти стран отменяют массовые мероприятия.
«Отменяется множество событий, которые были запланированы раньше. Все мероприятия вплоть до 15 мая отменены, они не будут проводиться до тех пор, пока действует режим ЧС. Помимо 9 мая не будет отмечаться и годовщина аварии в Чернобыле», — сказала министр здравоохранения Молдавии Виорика Думбрэвяну.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что никаких решений о переносе или отмене парада 9 мая не принималось, руководство страны следит за развитием ситуации с коронавиурсом.
По состоянию на 2 апреля, в Молдавии диагноз COVID-19 подтверждён у 423 человек, 5 скончались, 23 выздоровели. За последние сутки не зафиксировано новых случаев заболевания и смерти от коронавируса.