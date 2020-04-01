«В Украине и до сегодняшнего момента украинские олигархи контролировали важные позиции. Да, у нас есть зарубежные инвесторы, они и дальше будут работать, но в обойме с украинскими. Украинские не против, если они главные, а эти будут рядом», — пояснил эксперт.
По его словам, украинские олигархи не хотят пускать чужих игроков на свою территорию, и по этой причине именно они во многом принимали решение о том, чтобы постепенно запускать рынок земли, блокируя любые зарубежные правки.
Охрименко при этом считает, что роль МВФ в этой истории, хотя фонд активно выступал за отмену моратория на продажу земли, носит второстепенный характер, а украинские олигархи использовали его условия лишь в качестве предлога для решения собственных задач.