От принятия на Украине закона о рынке земли выиграли только внутренние олигархи, которые не намерены пускать в страну своих конкурентов от транснационального капитала. Об этом рассказал экономист Александр Охрименко в интервью изданию Украина.ру

Экономист Охрименко: Рынок земли был нужен украинским олигархам, МВФ — это только повод © Евгений Котенко, РИА Новости Украина

По его словам, украинские олигархи не хотят пускать чужих игроков на свою территорию, и по этой причине именно они во многом принимали решение о том, чтобы постепенно запускать рынок земли, блокируя любые зарубежные правки.

Охрименко при этом считает, что роль МВФ в этой истории, хотя фонд активно выступал за отмену моратория на продажу земли, носит второстепенный характер, а украинские олигархи использовали его условия лишь в качестве предлога для решения собственных задач.