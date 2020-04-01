В регионах России ограничат продажу спиртного из-за эпидемии коронавируса. Так, в Хакасии со 2 апреля алкоголь будут продавать лишь пять часов в сутки. Об этом в среду, 1 апреля, на своей странице в Facebook сообщил глава республики Валентин Коновалов

«С завтрашнего дня, 2 апреля, продажа алкогольной продукции на территории Хакасии будет разрешена только с 10:00 до 15:00. Соответствующее изменение внесено в действующее постановление республиканского правительства о режиме повышенной готовности», — написал Коновалов.

Он также отметил, что к предпринимателям, нарушившим запрет, будут применяться санкции.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

Продажу спиртного с 31 марта также ограничили в Якутске, пригородном районе Жатай и двух районах республики, сообщает РИА Новости. Власти региона объясняют запрет ростом числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

В России из-за распространения коронавируса действует режим повышенной готовности, во многих городах страны, в том числе в Москве, введен режим самоизоляции.

Согласно последним данным, в стране зарегистрировано 2777 случаев заражения коронавирусом, 190 человек выздоровели, 24 скончались.