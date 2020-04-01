«С завтрашнего дня, 2 апреля, продажа алкогольной продукции на территории Хакасии будет разрешена только с 10:00 до 15:00. Соответствующее изменение внесено в действующее постановление республиканского правительства о режиме повышенной готовности», — написал Коновалов.
Он также отметил, что к предпринимателям, нарушившим запрет, будут применяться санкции.
Похожие ограничения накануне также были установлены в Карелии — там спиртное будет продаваться с 10:00 до 14:00. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте сообщил глава региона Артур Парфенчиков.
Продажу спиртного с 31 марта также ограничили в Якутске, пригородном районе Жатай и двух районах республики, сообщает РИА Новости. Власти региона объясняют запрет ростом числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
В России из-за распространения коронавируса действует режим повышенной готовности, во многих городах страны, в том числе в Москве, введен режим самоизоляции.
Согласно последним данным, в стране зарегистрировано 2777 случаев заражения коронавирусом, 190 человек выздоровели, 24 скончались.