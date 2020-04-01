В принятом Верховной Радой законе о рынке земли остался пункт, благодаря которому большая часть распаеванной украинской земли через 2-3 года может оказаться в руках иностранцев. Об этом во вторник, 31 марта, сообщило издание «Народный корреспондент»

Верховная Рада в ночь на вторник, 31 марта, приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставлять Украине кредит. По словам глав государства Владимира Зеленского, страна может рассчитывать на 8 млрд долларов.

Как отмечают в издании, закон о рынке земли, а также принятый за основу закон о банках необходимо рассматривать в комплексе.

«Итак: вам надо оплатить операцию в больнице (Супрун сделала все, чтобы там не было лекарств, оборудования и врачей, и вы пошли в частную), или обучение ребёнку в ВУЗе (МОН снизил количество бюджетных мест и увеличил стоимость обучения) или у вас долги по коммуналке (тут все всё знают). Главное, что эти реформы и другие меры кратно увеличили нагрузку на ваш бюджет. Вы идёте в банк и закладываете там землю, сами, по своей воле. Потому что тяжело, потому что нужны деньги, потому что кризис, потому что жизнь важнее. Банк берет землю в залог по коэффициенту 1/3. Т.е. даёт вам 33% от ее оценочной (уже заниженной) стоимости. Если вы просрочили кредит, банк насчитывает пеню и потом забирает землю», — говорится в сообщении.

Новая эпоха для Украины. Эксперты о введении рынка земли © REUTERS, AP

«Если, вдруг, банк принадлежит украинцу и тот не хочет отдавать землю иностранцам, НБУ вводит в банк временную администрацию и ликвидирует его (Гонтарева стайл). А залоги (вашу землю) через фонд покупают другие банки (правильные). Подать в суд собственник банка на НБУ не может, новый закон ему это прямо запрещает. Так ваша земля за примерно 10-20% от своей стоимости переходит иностранцам», — добавляют в издании.

Учитывая экономический кризис, большая часть украинской распаеванной земли, по мнению автора, окажется в руках иностранцев уже через 2-3 года.