Отмена моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и принятие закона о рынке земли Верховной Радой Украины не приведет к массовой скупке украинских сельхозугодий иностранным капиталом, заявил политолог Константин Бондаренко в интервью изданию Украина.ру 31 марта

«В отмене моратория на продажу земли и принятии закона о рынке земель сельхозназначения нет ничего странного, и то, что мы таким образом потеряем свои земли это нонсенс. В той же России с 90-х годов действует аналогичный закон, и никто из арабов и китайцев не выстраиваются в очередь с тем, чтобы скупать российские черноземы», — отметил эксперт.

Счет за "ночь земли". Новая конструкция власти Зеленского © REUTERS, AP Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру отметил, что закон о земле в том виде, в котором его приняла Рада вряд ли устроит МВФ, потому что там серьезные ограничения по концентрации земли в одних руках, и в плане допуска иностранцев.

В целом принятие закона о рынке земли больше на руку украинским олигархам, которые смогут через подставных лиц собирать земельные банки начиная уже со следующего года, а не ждать еще пять лет, констатировал эксперт.