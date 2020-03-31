Глава ведомства в комментарии журналистам 31 марта сделал прогноз по сроку действия ограничительных мер, введённых в связи с эпидемией коронавируса.
«Мы исходим из того, что сейчас у нас продлено это до 24 числа, и там будем посмотреть». Я думаю, что как минимум два месяца всё-таки нам придётся находиться, как и во всей Европе, в карантинном состоянии», — заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Если учесть, что режим карантина на территории всей страны правительство ввело 11 марта, то действовать он будет, согласно прогнозу главы МВД, до середины мая.
По состоянию на 31 марта на Украине зафиксировано 549 случаев заболевания COVID-19 (один новый за сутки), 13 человек скончались, 8 выздоровели.