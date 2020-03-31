Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прогнозирует, что карантин в стране может продлиться минимум ещё два месяца

Источник в Офисе Зеленского пояснил заявление Шмыгаля об ослаблении карантина © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

«Мы исходим из того, что сейчас у нас продлено это до 24 числа, и там будем посмотреть». Я думаю, что как минимум два месяца всё-таки нам придётся находиться, как и во всей Европе, в карантинном состоянии», — заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Если учесть, что режим карантина на территории всей страны правительство ввело 11 марта, то действовать он будет, согласно прогнозу главы МВД, до середины мая.

По состоянию на 31 марта на Украине зафиксировано 549 случаев заболевания COVID-19 (один новый за сутки), 13 человек скончались, 8 выздоровели.