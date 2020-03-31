Сотрудники двух харьковских предприятий продали китайцу 300 тысяч медицинских масок по цене чуть дороже одной гривны (около 3 рублей) за штуку. Об этом сообщил пресс-центр Госпогранслужбы Украины 30 марта

В Мариуполе мошенники «продали» партию медицинских масок и антисептиков — Нацполиция © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

При этом в Харькове разоблачили масштабную незаконную сделку.

«Махинаторы продали иностранцу свыше 300 тысяч медмасок по цене чуть более 1 гривны за штуку. Рыночная же цена этой партии — почти 61 миллион гривен (170,4 миллиона рублей. — Ред.)», — говорится в сообщении.

В ходе обысков на восьми объектах в Киевской, Харьковской и Полтавской областях были обнаружены и изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, электронные носители информации, черновые записи, мобильные терминалы, банковские карты, ноутбуки, USB-накопители, образцы масок и денежные средства в размере 243 тысяч долларов и 14,5 тысячи евро.