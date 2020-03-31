Власти Роттердама приняли решение переоборудовать арену Ahoy, где должен был состояться отмененный из-за пандемии коронавируса международный музыкальный конкурс «Евровидение», под временный госпиталь на 680 коек. Об этом сообщило местное издание AD 30 марта

«Евровидение-2020» пройдет в виде альтернативного шоу © eurovision.ua | eurovision.ua | Перейти в фотобанк

«После решения о том, что "Евровидение" не должно состояться, это (переоборудовать арену в госпиталь — ред.) вскоре пришло нам в голову. Мы сразу поняли, что есть более важные вещи», — заявила директор Ahoy Йоланда Янсен.

По словам ответственного за безопасность в регионе Арьена Литтуя, окончательное решение было принято в пятницу, 27 марта, а первые грузовики со стройматериалами прибыли уже утром 30 марта.

Отмечается, что в ближайшее время будут готовы 88 коек — 22 четырехместных номера со своими душем и туалетом. Также будут места для врачей, медсестер и для отдыха. «Госпиталь» будет принимать пациентов как с коронавирусом, так и без него, которым не нужно идти в больницу, но которые также не могут оставаться дома.

В этом здании можно будет находиться и больным с другими диагнозами в случае, если голландские больницы будут переполнены — они будут в отдельных боксах.

Тем временем организаторы «Евровидения» сообщили, что конкурсанты этого года смогут принять участие в перенесенном на 2021 год конкурсе, однако песни нужны будут новые. Украину должна была представлять группа Go_A с песней «Соловей», а Россию — группа Little Big с песней UNO.