Если россияне будут вести себя как законопослушные граждане, то стремительного распространения эпидемии коронавируса удастся избежать. Об этом в недавнем интервью изданию Украина.ру рассказал врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов

Президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении к россиянам объявил неделю с 28 марта по 5 апреля нерабочей.

«Если сейчас эту неделю народ почувствует себя обязанным соблюдать рекомендации, и наши люди поведут себя как законопослушные граждане, то все будет хорошо. Возможно, будет много зараженных, но не будет эпидемии. Медицине удастся растянуть это все во времени. Помощь будет оказываться не стихийно, и всем всего хватит», — рассказал врач-иммунолог.

Порно, игры и настоящая любовь. В чем помогла пандемия миру © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк Владислав Жемчугов напомнил, что сейчас строится несколько госпиталей, в том числе под Москвой. Новые госпитали развертывает и Минобороны РФ. В распоряжении российских медиков есть достаточно аппаратов искусственной вентиляции легких и лекарств.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, жителям столицы необходимо соблюдать режим самоизоляции до 14 апреля.

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