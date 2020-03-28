Врач-иммунолог, доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям рассказал изданию Украина.ру, почему в США и Италии эпидемия бушует, а у нас нет

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк - Владислав Евгеньевич, есть ли в России эпидемия коронавируса?

— В России эпидемии коронавируса нет.

- А с чем связанно то, что в США, в Италии она бушует, а у нас ничего?

— Мы вовремя озаботились тем, что такая ситуация может возникнуть. Прогноз оказался верным. И это сыграло роль. В России нет эпидемии, потому что хорошо сработала прогностическая служба Роспотребнадзора. И, наверное, Министерство обороны, как теперь это понятно.

А Италия этим не озаботилась. Они посчитали, что до них это не дойдет. Почему там все так грустно, потому что в округе Ломбардия очень высокая продолжительность жизни, то есть очень много пожилых людей, которые смотрят на закон свысока. Пожилые и богатые.

То же самое и в США: очень много пожилых и богатых людей, которые думают, что им не страшны микробы. Это моя гипотеза.

- А способна ли российская медицина в самом пессимистическом варианте событий, если не предотвратить, то хотя бы снизить смертность от коронавируса?

— Конечно, готова. Но эта ответственность относится не только к государственным структурам, но и к жителям. Если сейчас эту неделю народ почувствует себя обязанным соблюдать рекомендации, и наши люди поведут себя как законопослушные граждане, то все будет хорошо. Возможно, будет много зараженных, но не будет эпидемии.

Медицине удастся растянуть это все во времени. Помощь будет оказываться не стихийно, и всем всего хватит. Сейчас строится несколько госпиталей, в частности, под Москвой. Министерство обороны развертывает новые госпитали. Достаточно много аппаратов искусственной вентиляции легких, лекарств — у нас все хорошо.

- По вашим прогнозам, когда будет пик заболеваемости?

— Я не метеоролог и не предсказатель. Как разовьется, так и разовьется. Это зависит от многого. От микроба зависит. Вот он завтра мутирует и станет более контагиозным. То есть один человек заражает не три человека, а пятнадцать. И смертность от него может повыситься.

Если ситуация изменится в эту строну, то там будет геометрическая прогрессия, и все станет гораздо хуже. Это нельзя прогнозировать. И тем не менее, по действиям нашей власти они прогнозируют более суровый вариант, чем сейчас. Это лучше, потому что нужно готовиться к худшему, надеясь на лучшее. Это очень важная позиция.

- Скажите, для чего президент Путин объявил следующую неделю нерабочей. Как это поможет в борьбе с эпидемией?

— Эта неделя поможет растянуть пик заболеваемости. То есть контактов будет меньше. Все это растянется во времени, и на медицину будет меньше нагрузка.