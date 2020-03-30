«Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля», — говорится в сообщении.
За сутки в столице выявили 212 случаев коронавирусной инфекции.
Общее количество заболевших в России составило к 30 марта 1836 человек.
«Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля», — говорится в сообщении.
За сутки в столице выявили 212 случаев коронавирусной инфекции.
Общее количество заболевших в России составило к 30 марта 1836 человек.
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