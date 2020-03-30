«Согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции необходимо соблюдать до 14 апреля», — говорится в сообщении.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 18:00 30 марта
Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 18:00 30 марта
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
За сутки в столице выявили 212 случаев коронавирусной инфекции.

Общее количество заболевших в России составило к 30 марта 1836 человек.

 