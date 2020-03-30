Столичные власти обязали москвичей соблюдать режим самоизоляции, по крайней мере, до 14 апреля. О продлении карантинных мер сообщил в Telegram-канале оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве

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