Правоохранительные органы Испании заявили об экстрадиции директора Харьковского тракторного завода (ХТЗ), который 5 лет находился в международном розыске. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области

Бывший генеральный директор ХТЗ Владислав Губин еще в 2015 году от имени предприятия заключил договор подряда на прочистку канализации и приемных коллекторов завода. В дальнейшем, зная, что никакие работы по договору не выполнялись, он подписал акт приема-передачи выполненных работ и выплатил подрядчику более 23 млн гривен (более 66 млн рублей).

«Экс-директор был признан виновным в совершении особо тяжкого коррупционного преступления. Приговором Орджоникидзевского районного суда Харькова ему заочно было назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего на праве личной частной собственности имущества», — уточняет Харьковская прокуратура.



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По информации Госпогранслужбы, Губин 15 февраля 2017 года вылетел в Барселону и с тех пор в страну не возвращался. Он руководил ХТЗ с 15 июля 2013 по 9 марта 2016 года, свой пост покинул по соглашению сторон.

Уже в 2019 году Владислав Губин получил политическое убежище и постоянный вид на жительство в Испании.