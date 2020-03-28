Законопрорект, запрещающий возврат национализированного «Приватбанка» прежним владельцам («антиколомойский закон») Верховная Рада намерена принять на внеочередном заседании, запланированном на 30 марта, сообщил Telegram-канал «Политика Страны»

Принятие данного закона Международный валютный фонд ставит условием для продолжения кредитования Украины.

Ранее политолог Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру отмечал, что без мощных финансовых вливаний извне Украина уже к лету окажется неспособной выплачивать пенсии и выполнять другие социальные обязательства перед гражданами.

В свою очередь политический эксперт Владимир Фесенко в интервью нашему изданию выразил уверенность в том, что принять закон о банках Раде будет проще, чем закон о рынке земли.

Молчанов объяснил, почему ссора Зеленского с Коломойским неизбежна © пресс-служба президента Украины/РИА Новости Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, был принудительно национализирован при президенте Петре Порошенко за одну гривну.

После поражения Порошенко на выборах главы государства Коломойский неоднократно озвучивал намерения вернуть свой банк.

Ранее нынешний президент Украины Владимир Зеленский тесно сотрудничал с телеканалом «1+1», принадлежащим Коломойскому.