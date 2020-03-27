Коронавирус и вызванный им экономический кризис ставят украинскую экономику на грань выживания, при этом некоторые украинские политики усиливают свои позиции во власти, рассказал политолог Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру 27 марта

- Руслан, в стране официально введен режим чрезвычайной ситуации, коронавирусный карантин ужесточается. При этом одним из главных политиков страны, наряду с Зеленским, становится Арсен Аваков. Глава МВД предлагает экономические планы, высказывается о введении чрезвычайного положения и фактически берёт под контроль улицы с ультраправыми «патрулями». Как вы считаете, будет ли Аваков и дальше усиливаться? И как это воспринимает Зеленский? Будет ли он реагировать?

— Думаю, да, и введение чрезвычайной ситуации, которая обеспечивает карантин, усилила роль Министерства внутренних дел — потому что силовым элементом созданных штабов по борьбе с коронавирусом является полиция, структура МВД.

Военные патрули на улицах и усиленный Аваков. Эксперты о режиме ЧП на Украине © AP, Efrem Lukatsky | AP, Efrem Lukatsky | Перейти в фотобанк Мировой экономический кризис. Справка © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Много кто в команде Зеленского относится к Авакову со страхом и даже ненавистью, но и обойтись без него не могут.

Другого такого Авакова, другой такой фигуры, которая могла бы взять в этот кризисный период на себя управление именно охраной общественного порядка, именно в структуре МВД, имел бы влияние на радикальные группы, сегодня в обойме власти нет.

Сегодня, мне кажется, усиление Авакова не подошло к какой-то критической точке. Хотя Аваков является таким себе теневым премьер-министром Украины, но еще к рубикону, после которого можно будет сказать, что Аваков сильнее и влиятельнее президента, пока что он не подошел.

Если такой тренд будет усиливаться, я не исключаю, что в случае усиления кризиса Аваков может быть назначен и формально премьер-министром Украины, и реально сможет сконцентрировать в своих руках полномочия, которые будут превосходить возможности президента и его команды. Руслан Бортник. Биографическая справка © Руслан Бортник

- Острейшей проблемой, вслед за эпидемией, становится экономический кризис. Уже говорят о падении ВВП минимум на 5%, падает промышленность, падает курс гривны, бюджет недополучает доходы. На ваш взгляд, сможет ли страна справиться с экономическими проблемами? И кто поможет: МВФ, Запад, олигархи?

— В нашем аналитическом центре мы моделировали развитие экономического кризиса — и насчитали падение ВВП на 2-5% и увеличение количества безработных в полтора раза, на 500 тыс. человек.

Но ситуация продолжает ухудшаться, и уже звучат оценки представителей официальных органов власти.

Замруководителя Офиса президента госпожа Ковалив заявила, что ожидается 5%-е падение ВВП.

Бывший министр экономики Милованов заявил, что безработных может стать намного больше, чем 500 тыс. украинцев.

Тренды ухудшаются, ведь даже прогнозы по некоторым из мировых экономик дают сегодня по 20-30% падения ВВП в случае продления карантинов, в случае продления эпидемиологического кризиса.

Украина сделала ощутимый шаг… Не будем говорить слово «дефолт», скажем, к необходимости очередной реструктуризации внешних долгов.

Правительство предлагает пересмотреть бюджет на 2020 год, который стал нереалистичен — несмотря на то, что он еще недавно, по большому счету, принят, в правительстве предлагают уменьшить дефицит на 200 млрд гривен — на текущий момент это сопоставимо с $7 млрд.

Но это только начало кризиса, и очевидно, что если Украине не удастся реструктуризировать внешние выплаты, выплаты по долгам, то, действительно, страна может оказаться неспособной выплачивать свои долги, и в стране может начаться макроэкономический кризис.

Пока социальные обязательства государство выполняет, но сбор налогов в феврале составил 60% от запланированного, и без серьезной внешней поддержки Украина сможет вовремя выплачивать пенсии, зарплаты, выполнять социальные обязательства — самое позднее до июля-августа.

После этого может все остановиться, и поэтому сегодня ведется диалог с Международным валютным фондом, поэтому ищут кредитные ресурсы внутри страны, у украинских олигархов.

Страна действительно сделала ощутимый шаг к финансовому коллапсу.

- В подвешенном состоянии находится Верховная Рада. Несколько депутатов заразились коронавирусом, но карантина по-прежнему нет, а на выходных может состояться внеочередная сессия. По вашим прогнозам, состоится ли она и что на ней могут рассматривать — ради каких законов будут подвергать депутатов риску заразиться?

— Скорее всего, она состоится, но пока перечень вопросов не определен, так как и возможности их проголосовать неопределенные.

Остро стоит вопрос дефицита бюджета, разные группы влияния борются за то, чтобы их направления не сократили, а сократили другие направления. Особенно по гуманитарному блоку, по финансированию госорганов. Это первое.

Второе — это вопрос, связанный с главным пакетом законов МВФ — законы в части недопущения возврата Приватбанка Коломойскому и других национализированных или обанкроченных банков их владельцам.

Сюда же относятся и законы, связанные с введением рынка земли, тоже очень дискутивный блок вопросов, и голоса под это решение не удается пока что собрать.

В масках и на стадионе? Как будет работать Рада в период эпидемии © rada.gov.ua | rada.gov.ua | Перейти в фотобанк

Вот эти вопросы обсуждаются для повестки дня, но все они в подвешенном состоянии. Нет даже внутри команды власти единого отношения к голосованию за эти законы.

Поэтому дата заседания еще официально не объявлена, более того, усугубляет эту ситуацию проблема кризиса внутри монобольшинства, которое сегодня разделено на несколько групп влияния.

Это заставляет премьер-министра встречаться не только с монобольшинством, но и с другими фракциями и группами, пытаясь уговорить их проголосовать за инициативы правительства и президента.

Поэтому и не объявляется официально дата заседания, и не факт, что это будет в субботу.