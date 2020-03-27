«Очень много тратят на нее, но в то же время немецкая медицина использует самые последние технологии. Вот это и помогает. Вторая причина — это дисциплинированность немцев», — указал эксперт.
Рар отметил, что хотя комендантского часа в Германии нет, он соблюдает рекомендации властей не выходить без надобности из дома, а в свободное время читает книги и думает о смысле жизни.
«Правда, гуляю в лесу, дышу чистым воздухом. Если я с кем-то встречаюсь из других прохожих, то мы на достаточной дистанции, чтобы не заразиться, обходим друг друга», — привел пример политолог.
По его словам, однажды даже произошел забавный случай, когда он встретил своего старого знакомого дипломата, которого не видел много лет, а его жена на него накричала, чтобы тот не подходил.
«Тут и страх, и самодисциплина. Так что наша немецкая дисциплинированность и медицина способствуют тому, чтобы уменьшить распространение коронавируса», — добавил специалист.
Ожидается, что до конца первой недели апреля произойдет пик заболеваний, и если Германия это переживет, то можно будет говорить, что страна может возвратиться к нормализации ситуации, заключил собеседник.