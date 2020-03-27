В Германии меньше смертельных случаев коронавируса, чем в Италии и США, поскольку германская медицина на сегодняшний день является едва ли не лучшей в мире. Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Рар: Немцы дисциплинированы и точно соблюдают карантин, поэтому успешны в борьбе с эпидемией © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Рар отметил, что хотя комендантского часа в Германии нет, он соблюдает рекомендации властей не выходить без надобности из дома, а в свободное время читает книги и думает о смысле жизни.

«Правда, гуляю в лесу, дышу чистым воздухом. Если я с кем-то встречаюсь из других прохожих, то мы на достаточной дистанции, чтобы не заразиться, обходим друг друга», — привел пример политолог.

По его словам, однажды даже произошел забавный случай, когда он встретил своего старого знакомого дипломата, которого не видел много лет, а его жена на него накричала, чтобы тот не подходил.

«Тут и страх, и самодисциплина. Так что наша немецкая дисциплинированность и медицина способствуют тому, чтобы уменьшить распространение коронавируса», — добавил специалист.

Ожидается, что до конца первой недели апреля произойдет пик заболеваний, и если Германия это переживет, то можно будет говорить, что страна может возвратиться к нормализации ситуации, заключил собеседник.