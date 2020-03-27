Украинская певица Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv, из-за карантина на родине не может вернуться домой из Москвы. Об этом она сообщила 26 марта в сторис в своем Instagram

«Киска без прописки»: Maruv с подружками взбесила фанатов провокационным видео © vk.com, Официальная группа MARUV в ВК

По словам артистки, настолько невежественных работников консульства она не встречала ни в одной стране мира.

«Девушка-оператор просто психованная идиотка! Второй раз, когда я перезваниваю уточнить информацию, они просто не берут трубку. Они говорят одну заученную фразу: "Тот, кто хотел выехать, уже выехал". Так не поступают. Почему в других странах за своих граждан стоят, а в нашей просто ж…у вытирают?» — возмутилась певица.

Она предположила, что такое отношение украинские дипломаты проявляют только к тем гражданам, которые находятся в России.