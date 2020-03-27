Она пожаловалась на отсутствие помощи дипломатов в вопросе её возвращения на родину после концертов в России.
По словам артистки, настолько невежественных работников консульства она не встречала ни в одной стране мира.
«Девушка-оператор просто психованная идиотка! Второй раз, когда я перезваниваю уточнить информацию, они просто не берут трубку. Они говорят одну заученную фразу: "Тот, кто хотел выехать, уже выехал". Так не поступают. Почему в других странах за своих граждан стоят, а в нашей просто ж…у вытирают?» — возмутилась певица.
Она предположила, что такое отношение украинские дипломаты проявляют только к тем гражданам, которые находятся в России.