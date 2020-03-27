Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 26 марта возбудил дело против ряда сетей супермаркетов и поставщиков из-за существенного подорожания продуктов в Киеве. Об этом председатель областного отделения АМКУ Алексей Хмельницкий сообщил на своей странице в Facebook

На Украине резко поднялись цены на продукты — Геращенко © Facebook/Антон Геращенко

Среди компаний, в отношении которых открыто дело: NOVUS, «Ашан», METRO Cash & Carry Ukraine, «Сильпо», BILLA, «АТБ-Маркет», VARUS, «ЭКО Маркет», «Велика Кишеня», «Велмарт» и компании-поставщики ООО «Мир овощей», ООО «Гала Фудз», ООО «Саркара-Групп», ООО «Овощной край», ООО «Август-Кий», ООО «Агроинвест-Логистик», ООО «Агро-Овен», ООО «Брокинтерком», ООО «Перспектива», ООО «Зовништоргресурс», ООО «Агробизнесвектор», ООО «Интер овощи», ООО «Аттуаль», ООО «Елитпрайм» и ООО «Авега-2018».

Хмельницкий отметил, что территориальное отделение АМКУ изучит все обстоятельства повышение стоимости на продукты питания, установит, на каком этапе и кто именно спровоцировал повышение цен, и примет соответствующее решение.

Если будут установлены факты нарушения законодательства о защите экономической конкуренции, указанные компании могут получить штрафы в размере до 10% их оборота за предыдущий год.

Подобное повышение цен связано с введенным в связи с пандемией коронавируса на Украине карантином.