Украинский бизнесмен Ринат Ахметов готов помочь президенту Украины владимиру Зеленскому деньгами за сохранение текущего положения вещей, а олигарх Игорь Коломойский требует от главы государства принятия рискованных и непопулярных мер, рассказал политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру 26 марта

Ранее Зеленский провел беспрецедентную встречу с украинскими олигархами, на которой попросил у них $500 млн. Однако тогда неясно было, что потребуют бизнесмены за свою помощь стране.

«Для Ахметова важно, чтобы все оставалось, как есть сейчас, а для того же Коломойского нужны изменения — он требует, чтобы ему Приватбанк вернули», — подчеркнул Молчанов.

Чужой против хищника. Ахметов и Коломойский в украинской политике © РИА Новости,

Эксперт не исключает, что Ахметов «какую-то финансовую помощь будет оказывать», опять станет любимым олигархом президента, а Коломойский рано или поздно "побьет горшки" с Зеленским.

Подробнее читайте в интервью Кирилла Молчанова изданию Украина.ру, которое выйдет утром 27 марта