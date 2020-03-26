Ранее Зеленский провел беспрецедентную встречу с украинскими олигархами, на которой попросил у них $500 млн. Однако тогда неясно было, что потребуют бизнесмены за свою помощь стране.
«Для Ахметова важно, чтобы все оставалось, как есть сейчас, а для того же Коломойского нужны изменения — он требует, чтобы ему Приватбанк вернули», — подчеркнул Молчанов.
Идти на выполнение этих требований для Зеленского сейчас проблематично, и это отталкивает Коломойского все дальше от Зеленского, а Ахметов, наоборот, усиливает свои позиции, добавил он.
Эксперт не исключает, что Ахметов «какую-то финансовую помощь будет оказывать», опять станет любимым олигархом президента, а Коломойский рано или поздно "побьет горшки" с Зеленским.
Подробнее читайте в интервью Кирилла Молчанова изданию Украина.ру, которое выйдет утром 27 марта