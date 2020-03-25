Правительство Украины продлило карантин из-за коронавируса по всей стране до 24 апреля. Православная Пасха в этом году выпадает на 19 апреля.
«Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать этот большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях», — сказал Зеленский.
На Украине зафиксировали 114 случаев коронавирусной инфекции, четыре из них с летальным исходом.