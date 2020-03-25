На Украине скоро представят проект «Пасха дома», которая позволит отмечать христианский праздник, не нарушая карантин. Об этом 25 марта на встрече с главами церквей заявил президент Украины Владимир Зеленский, предает пресс-служба главы государства

Депутаты Тернопольского облсовета требуют от Зеленского проверить Почаевскую лавру на коронавирус © РИА Новости, Юрченко | Перейти в фотобанк

«Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать этот большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях», — сказал Зеленский.

На Украине зафиксировали 114 случаев коронавирусной инфекции, четыре из них с летальным исходом.