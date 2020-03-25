Партия «Голос» поддерживает инициативу проведения внеочередной сессии Рады на этой неделе. Об этом 25 марта партия сообщает в Facebook

«Депутаты должны принять решения, необходимые для преодоления угроз эпидемии коронавируса и недопущения новой "минской измены". Наше требование — внести в повестку дня вопрос защиты бизнеса, преодоление экономического кризиса и разблокирования взаимодействия с международными финансовыми институтами», — говорится в сообщении.

Также партия требует от президента Владимира Зеленского внести на рассмотрение Рады ее проект постановления, который «осудит попытки власти сесть за один стол переговоров с Москвой».