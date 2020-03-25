Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник не исключает, что украинские власти договариваются с олигархом Игорем Коломойским о принятии законопроекта о невозвращении банков на обоюдовыгодных условиях. Он сказал об этом в интервью изданию Украина.ру 25 марта

Станет ли МВФ для Украины панацеей от коронавируса © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP | AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP | Перейти в фотобанк

Бортник отметил, что хотя во фракции «Слуги народа» т.н. «группа Коломойского» достаточно сильная, там также есть и другие группы, поэтому шансы на принятие законопроекта есть. Он также обратил внимание на то, что после блокировки земельной реформы, закон о невозвращении банков — один из самых относительно простых способов выполнить часть условий МВФ.

«Я не исключаю, что украинская власть может сейчас вести переговоры с Коломойским о принятии закона, и чтобы при этом Коломойский остался доволен. Если ему не вернут "Приватбанк", но снимут с него все претензии (по части выведенных средств — ред.), он, думаю, будет счастлив», — сказал политолог.

По его мнению, в целом тема возвращения «Приватбанка» — это уже «информационный голем», так как интересы Коломойского сегодня заключаются в другом.

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