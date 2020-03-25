На этой неделе может состояться внеочередное заседание Верховной Рады. По данным различных источников, депутаты могут проголосовать за «антиколомойский закон» — за запрет возврата «Приватбанка» прежним владельцам. Принятие этого закона является одним из условий для получения новых траншей от Международного валютного фонда (МВФ).
Бортник отметил, что хотя во фракции «Слуги народа» т.н. «группа Коломойского» достаточно сильная, там также есть и другие группы, поэтому шансы на принятие законопроекта есть. Он также обратил внимание на то, что после блокировки земельной реформы, закон о невозвращении банков — один из самых относительно простых способов выполнить часть условий МВФ.
«Я не исключаю, что украинская власть может сейчас вести переговоры с Коломойским о принятии закона, и чтобы при этом Коломойский остался доволен. Если ему не вернут "Приватбанк", но снимут с него все претензии (по части выведенных средств — ред.), он, думаю, будет счастлив», — сказал политолог.
По его мнению, в целом тема возвращения «Приватбанка» — это уже «информационный голем», так как интересы Коломойского сегодня заключаются в другом.
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