- Руслан, каковы, на ваш взгляд, шансы на принятие Радой так называемого «антиколомойского» закона, учитывая, что в «Слуге народа» достаточно сильная условная «группа Коломойского»?
— Группа достаточно сильная, но дело в том, что против Коломойского могут сыграть другие группы в парламенте, так что шансы на принятие законопроекта есть. Тем более, что-то для МВФ (Международного валютного фонда. — Ред.) необходимо сделать: земельный закон сегодня заблокирован, а вот законопроект, касающийся невозвращения банков, — один из самых относительно простых способов выполнить часть условий МВФ и получить доступ к финансированию этой международной институции.
Поэтому шанс на принятие есть, команда Коломойского это понимает, но и мы не должны думать, что Коломойский желает вернуть себе «Приватбанк». Для Коломойского бренд, все эти фишечки — это всё, знаете, виртуальное.
Коломойский желает: а) избавиться от претензий в части выведенных средств (именно по ним сегодня суды идут — и международные, и украинские); и б) сохранить свои активы, потому что все они арестованы или находятся под давлением.
- Он может что-то предпринять для этого сейчас?
— Я не исключаю, что украинская власть может сейчас вести переговоры с Коломойским о принятии закона, и чтобы при этом Коломойский остался доволен. Если ему не вернут «Приватбанк», но снимут с него все претензии, он, думаю, будет счастлив.
Вообще тема возвращения «Приватбанка» — это немножко такой голем информационный, выпотрошенная курица. Надо понимать, что интересы Коломойского сегодня в другом.
- Насчет переговоров: как думаете, будет ли как-то использоваться тезис о том, что президент Владимир Зеленский якобы недавно обратился к олигархам с просьбой помочь деньгами в борьбе с коронавирусом?
— Да, говорят, что якобы Зеленский просил у олигархов полмиллиарда долларов на помощь в борьбе с коронавирусом и на, скажем так, социально-экономическую стабилизацию, потому что бюджет по итогам февраля выполнен на 60% в доходной части — не на 80% даже. Более того, якобы отдельные регионы переданы в кураторство разным олигархам.
Но сможет ли Коломойский выполнить эти соглашения и захочет ли — большой вопрос. Предыдущее соглашение, когда Зеленский впервые собрал олигархов после своего избрания… Ну, по той информации, которая есть, полностью выполнил только [Ринат] Ахметов.
Поэтому сработает ли это, не захотят ли олигархи, как всегда, с одной стороны, улыбаясь президенту, с другой — использовать кризис для очередной политической пертурбации, — большой вопрос.
- А Зеленскому сейчас принципиальна эта помощь?
— Денег взять неоткуда. Если бы эти деньги сейчас дал Китай, Зеленский с удовольствием взял бы их у Китая. В России попросить, конечно, политическая ситуация не позволяет.
Необходимы деньги для стабилизации ситуации. На сегодняшний день их могут дать или внутренние олигархи, или Международный валютный фонд — вот между ними как рыба об лед и бьется президент и его команда.
- По вашему мнению, как вообще будет меняться внешняя политика Украины в условиях кризисов — коронавирусного и экономического?
— Конечно, нас ждут определенные евроразочарования. Не думаю, что они будут кардинальными, но думаю, что количество людей, которые разочаруются в политике Европейского союза и США в этой части, может увеличиться. Немножко поменяется баланс. Мы видим, что европейская, евроатлантическая солидарность на поверку оказалась просто пустым звуком и ни европейцы, ни США ничем не помогли Украине.
Помогает Китай, помогают другие игроки. И все это скажется и на уровне влияния Запада на Украине и, главное, на общественном мнении.
- А может власть использовать это как раз для дистанцирования от Запада?
— Отставка правительства [Алексея] Гончарука — это как раз следствие уменьшения этого влияния. Уже произошел поворот — не переворот, а поворот — в сторону национального бизнеса. И ситуация с коронавирусом, изоляцией стран эти процессы может только усиливать.
Обратите внимание на последнюю неделю: целый пул министров, премьер-министр и президент встречались с послом Китая. Они пытались вести переговоры с «Большой семеркой» и другими игроками, но те пока ничем не могут помочь.