На этой неделе может пройти внеочередное заседание Рады, на котором может быть проголосован запрет возврата «Приватбанка» прежним владельцам. Будет ли принят этот закон, как отреагирует Игорь Коломойский и как это связано с коронавирусом, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник рассказал в интервью Украине.ру

Руслан Бортник. Биографическая справка © Руслан Бортник - Руслан, каковы, на ваш взгляд, шансы на принятие Радой так называемого «антиколомойского» закона, учитывая, что в «Слуге народа» достаточно сильная условная «группа Коломойского»?

— Группа достаточно сильная, но дело в том, что против Коломойского могут сыграть другие группы в парламенте, так что шансы на принятие законопроекта есть. Тем более, что-то для МВФ (Международного валютного фонда. — Ред.) необходимо сделать: земельный закон сегодня заблокирован, а вот законопроект, касающийся невозвращения банков, — один из самых относительно простых способов выполнить часть условий МВФ и получить доступ к финансированию этой международной институции.

Поэтому шанс на принятие есть, команда Коломойского это понимает, но и мы не должны думать, что Коломойский желает вернуть себе «Приватбанк». Для Коломойского бренд, все эти фишечки — это всё, знаете, виртуальное.

Коломойский желает: а) избавиться от претензий в части выведенных средств (именно по ним сегодня суды идут — и международные, и украинские); и б) сохранить свои активы, потому что все они арестованы или находятся под давлением.

Долг в долг. Как Коломойский мешает Украине получить деньги МВФ © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк - Он может что-то предпринять для этого сейчас?

— Я не исключаю, что украинская власть может сейчас вести переговоры с Коломойским о принятии закона, и чтобы при этом Коломойский остался доволен. Если ему не вернут «Приватбанк», но снимут с него все претензии, он, думаю, будет счастлив.

Вообще тема возвращения «Приватбанка» — это немножко такой голем информационный, выпотрошенная курица. Надо понимать, что интересы Коломойского сегодня в другом.

- Насчет переговоров: как думаете, будет ли как-то использоваться тезис о том, что президент Владимир Зеленский якобы недавно обратился к олигархам с просьбой помочь деньгами в борьбе с коронавирусом?

— Да, говорят, что якобы Зеленский просил у олигархов полмиллиарда долларов на помощь в борьбе с коронавирусом и на, скажем так, социально-экономическую стабилизацию, потому что бюджет по итогам февраля выполнен на 60% в доходной части — не на 80% даже. Более того, якобы отдельные регионы переданы в кураторство разным олигархам.

Но сможет ли Коломойский выполнить эти соглашения и захочет ли — большой вопрос. Предыдущее соглашение, когда Зеленский впервые собрал олигархов после своего избрания… Ну, по той информации, которая есть, полностью выполнил только [Ринат] Ахметов.

Зеленский попросил у олигархов деньги на борьбу с коронавирусом © CC0, Pxhere

- А Зеленскому сейчас принципиальна эта помощь?

— Денег взять неоткуда. Если бы эти деньги сейчас дал Китай, Зеленский с удовольствием взял бы их у Китая. В России попросить, конечно, политическая ситуация не позволяет.

Необходимы деньги для стабилизации ситуации. На сегодняшний день их могут дать или внутренние олигархи, или Международный валютный фонд — вот между ними как рыба об лед и бьется президент и его команда.

- По вашему мнению, как вообще будет меняться внешняя политика Украины в условиях кризисов — коронавирусного и экономического?

Бедный-бедный Зеленский. Западные СМИ жалеют президента Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Помогает Китай, помогают другие игроки. И все это скажется и на уровне влияния Запада на Украине и, главное, на общественном мнении.

- А может власть использовать это как раз для дистанцирования от Запада?

— Отставка правительства [Алексея] Гончарука — это как раз следствие уменьшения этого влияния. Уже произошел поворот — не переворот, а поворот — в сторону национального бизнеса. И ситуация с коронавирусом, изоляцией стран эти процессы может только усиливать.

Обратите внимание на последнюю неделю: целый пул министров, премьер-министр и президент встречались с послом Китая. Они пытались вести переговоры с «Большой семеркой» и другими игроками, но те пока ничем не могут помочь.