Эксперт подчеркнул, что карантинные меры уже привели к ухудшению ситуации с малым бизнесом, а также привели к кризису в тех отраслях экономики, в которых задействовано большое количество населения.
«Взять хотя бы простой пример с перекрытием Алматы и Нур-Султана: без работы осталось множество простых работяг, которые приезжали из пригородов и соседних аулов таксовать или торговать на базаре», — указал Мамырайымов.
По его мнению, такая же ситуация может повториться по всей стране, когда крупные города будут закрывать на карантин, а люди из соседних аулов не смогут приезжать туда подрабатывать, что приведет к социальному хаосу.
Политолог при этом добавил, что пандемия поможет человечеству по-настоящему приблизиться к понятию Homo Sapiens — человек разумный, когда люди поймут, что все они живут на одной планете и нужно проявлять взаимовыручку.