Если в Казахстане, не дай бог, усилится пандемия коронавируса, это приведет к большой социальной напряженности. Об этом рассказал казахстанский политолог Талгат Мамырайымов в интервью изданию Украина.ру

Казахстанский эксперт Мамырайымов: Карантин в крупных городах Казахстана уже бьет по нашей экономике © camonitor.kz

«Взять хотя бы простой пример с перекрытием Алматы и Нур-Султана: без работы осталось множество простых работяг, которые приезжали из пригородов и соседних аулов таксовать или торговать на базаре», — указал Мамырайымов.

По его мнению, такая же ситуация может повториться по всей стране, когда крупные города будут закрывать на карантин, а люди из соседних аулов не смогут приезжать туда подрабатывать, что приведет к социальному хаосу.

Политолог при этом добавил, что пандемия поможет человечеству по-настоящему приблизиться к понятию Homo Sapiens — человек разумный, когда люди поймут, что все они живут на одной планете и нужно проявлять взаимовыручку.