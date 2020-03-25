Киевляне начали усиленно скупать горячительные напитки и набивать полные пакеты продуктов в супермаркетах, на $100-200 и больше. Об этом 25 марта сообщает корреспондент издания Украина.ру

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По словам одного из сотрудников магазина «Фора» в Днепровском районе, в результате люди штурмуют маркет с 9:30 утра.

«Четыре кассира не успевают обслужить огромные очереди, люди берут еды на 2-3 тысячи гривен (5-9 тысяч рублей). Кто-то сегодня на 3,5 тысячи (почти 10 тысяч рублей) купил. Были чеки и на 4 (11 тысяч рублей), и на 6 тысяч гривен (17 тысяч рублей). Берут люди среднего возраста — 40-45 лет. У бабушек, как правило, покупок по стандарту — 50-80 гривен (140-230 рублей). На днях одна бабушка, даже как-то бедно одетая, скупилась почти на 2 тысячи гривен (почти 6 тысяч рублей), расплатилась наличкой», — рассказал сотрудник магазина.

Он уточнил, что массово скупают гречку, картофель, сыры, уцененные продукты, а также алкоголь: виски, коньяк и бренди.

По словам продавцов, такой ажиотаж бывает только перед Новым годом, 8 Марта, Пасхой и другими большими праздниками.