Глава МВД Украины Арсен Аваков предложил президенту Владимиру Зеленскому, в случае введения чрезвычайного положения в стране, привлечь к работе полиции полк «Азов» и «Национальные дружины». Об этом 24 марта сообщает Telegram-канал «Женщина с косой» со ссылкой на источники

«Аваков проталкивает именно такой алгоритм в случаи режима "чрезвычайного положения" в стране. Арсен Аваков хочет, чтобы привлекли в помощь полиции эти и другие патриотические организации, а также "добробаты"», — говорится в сообщении.