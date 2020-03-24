«Аваков проталкивает именно такой алгоритм в случаи режима "чрезвычайного положения" в стране. Арсен Аваков хочет, чтобы привлекли в помощь полиции эти и другие патриотические организации, а также "добробаты"», — говорится в сообщении.
«Аваков проталкивает именно такой алгоритм в случаи режима "чрезвычайного положения" в стране. Арсен Аваков хочет, чтобы привлекли в помощь полиции эти и другие патриотические организации, а также "добробаты"», — говорится в сообщении.
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