Гаспарян объяснил, как обвал цен на нефть повлияет на экономику Украины
Гаспарян объяснил, как обвал цен на нефть повлияет на экономику Украины
Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что поскольку из-за коронавируса закрываются многие предприятия, через месяц у людей может не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью, купить еду и лекарства.

Эксперт сравнил слова Авакова с выдуманным Украиной «голодомором-геноцидом» 1930-х, якобы устроенным советской властью, но подчеркнул, что сегодня речь идет о реальной, а не эфемерной угрозе из фантазий псевдоисториков.

Журналист отметил, что число вернувшихся из стран Евросоюза, где бушует пандемия, превышает на Украине 100 тыс. человек, и Авакову проще предсказать «голодомор», чем заняться помещением этих людей на карантин.

Главными причинами происходящего Гаспарян называет бездарность политики и экономики Украины после СССР, а также крах европейской солидарности и надежд на помощь США, который стал очевиден в условиях распространения COVID-19.

 