Высказывая катастрофические прогнозы о судьбе страны из-за коронавируса, украинская власть пытается самоустраниться от решения реальных проблем страны. Об этом рассказал публицист Армен Гаспарян в своем личном блоге в YouTube

Гаспарян объяснил, как обвал цен на нефть повлияет на экономику Украины Арсен Аваков заявил, что поскольку из-за коронавируса закрываются многие предприятия, через месяц у людей может не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью, купить еду и лекарства.

Эксперт сравнил слова Авакова с выдуманным Украиной «голодомором-геноцидом» 1930-х, якобы устроенным советской властью, но подчеркнул, что сегодня речь идет о реальной, а не эфемерной угрозе из фантазий псевдоисториков.

Журналист отметил, что число вернувшихся из стран Евросоюза, где бушует пандемия, превышает на Украине 100 тыс. человек, и Авакову проще предсказать «голодомор», чем заняться помещением этих людей на карантин.

Главными причинами происходящего Гаспарян называет бездарность политики и экономики Украины после СССР, а также крах европейской солидарности и надежд на помощь США, который стал очевиден в условиях распространения COVID-19.