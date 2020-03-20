«Повлияла ли коронавирусная опасность на вашу жизнь?»: Telegram-канал Украина.ру делится итогами опроса

Ввиду распространения коронавирусной инфекции некоторые страны мира ввели карантин, а также закрыли границы. Это привело к множеству отмененных поездок и перелетов, к запрету на проведение массовых мероприятий, закрытию развлекательных и культурных учреждений и заведений, транспортным ограничениям и многому другому.
Несколько дней назад Telegram-канала Украина.ру решил выяснить у подписчиков, повлияла ли коронавирусная опасность на их жизнь. Итоги голосования оказались довольно неожиданными и обнадеживающими.
Так, сильное влияние на привычный уклад жизни испытали всего 13% участников опроса. Еще 24% пока не разобрались в своих ощущениях.
А вот для большинства влияние коронавируса на жизнь оказалось или незначительным (30%), или вовсе никаким (33%).