«Повлияла ли коронавирусная опасность на вашу жизнь?»: Telegram-канал Украина.ру делится итогами опроса

Результаты опроса Telegram-канала Украина.ру свидетельствуют о том, что люди не настолько подвержены панике, как это может показаться из различных сообщений СМИ

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Несколько дней назад Telegram-канала Украина.ру решил выяснить у подписчиков, повлияла ли коронавирусная опасность на их жизнь. Итоги голосования оказались довольно неожиданными и обнадеживающими.

Так, сильное влияние на привычный уклад жизни испытали всего 13% участников опроса. Еще 24% пока не разобрались в своих ощущениях.

А вот для большинства влияние коронавируса на жизнь оказалось или незначительным (30%), или вовсе никаким (33%).