«То есть, вот тут действительно они оказались в ловушке. Я просто призываю саму Россию, российских читателей, зрителей к тому, чтобы не забывать об этих проблемах. Сейчас, получается, жителям ДНР и ЛНР нельзя выехать никуда — ни на Украину, ни в Россию», — пояснил эксперт.
По его мнению, из-за этого могут возникнуть и проблемы при доставке гуманитарных грузов, продовольствия, обычных товаров на территорию восставших республик, которые поступают только из России.
«И в этом плане Донбасс может столкнуться с серьезной гуманитарной катастрофой если такая ситуация продлится сколько-нибудь длительное время», — указывал Корнилов.
Надо понимать, что если это не закончится через неделю, через две, то в любом случае надо будет искать какие-то компромиссные решения по вопросам передвижения людей, товаров и грузов из России на Донбасс, заключил политолог.