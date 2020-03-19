Поскольку Россия и Украина ввели карантин из-за коронавируса и закрыли границы, у жителей ДНР/ЛНР возникла проблема с перемещением. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру 19 марта

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По его мнению, из-за этого могут возникнуть и проблемы при доставке гуманитарных грузов, продовольствия, обычных товаров на территорию восставших республик, которые поступают только из России.

«И в этом плане Донбасс может столкнуться с серьезной гуманитарной катастрофой если такая ситуация продлится сколько-нибудь длительное время», — указывал Корнилов.

Надо понимать, что если это не закончится через неделю, через две, то в любом случае надо будет искать какие-то компромиссные решения по вопросам передвижения людей, товаров и грузов из России на Донбасс, заключил политолог.