В Узбекистане действует 14 инфекционных больниц и более 200 территориальных учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.
«Однако материально-техническая база большинства этих учреждений, особенно их лаборатории и медицинская аппаратура, из-за отсутствия должного внимания за последние 25 лет находится в плачевном состоянии», — сказал глава государста.
В связи с этим президент Мирзиёев распорядился подготовить проект медицинской реформы в стране. Главам областей президент поручил лично изучить состояние больниц в своих регионах, возложив ответственность за эту работу на премьер-министра.
Обращаясь к гражданам страны, Шавкат Мирзиёев заверил, что ситуация в республике стабильная, недостатка в продовольствии и товарах первой необходимости нет.
Соотечественников глава республики попросил соблюдать рекомендации врачей и не поддаваться панике.
К 18 марта в Узбекистане зарегистрировали 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией.