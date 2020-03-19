Санитарно-эпидемиологическая база системы здравоохранения Узбекистана морально устарела и не отвечает вызовам времени. Об этом 18 марта заявил президент республики Шавкат Мирзиёев, передает Sputnik Узбекистан

В Узбекистане действует 14 инфекционных больниц и более 200 территориальных учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

«Однако материально-техническая база большинства этих учреждений, особенно их лаборатории и медицинская аппаратура, из-за отсутствия должного внимания за последние 25 лет находится в плачевном состоянии», — сказал глава государста.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Обращаясь к гражданам страны, Шавкат Мирзиёев заверил, что ситуация в республике стабильная, недостатка в продовольствии и товарах первой необходимости нет.

Соотечественников глава республики попросил соблюдать рекомендации врачей и не поддаваться панике.

К 18 марта в Узбекистане зарегистрировали 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией.