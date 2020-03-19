Заболевший коронавирусом COVID-19 депутат Верховной Рады от группы «Доверие» Сергей Шахов 18 марта на своей странице в Facebook опроверг утверждение президента Украины Владимира Зеленского, что за него голосовали во время его отсутствия в парламенте

Больной коронавирусом депутат Шахов рассказал, в какой стране на самом деле был © Facebook/Сергей Шахов Владимиру Зеленскому, пожалуйста, обратите внимание на ваш секретариат. Господин президент, вас очень сильно подставляют. Просто можно зайти на сайт Верховной Рады и посмотреть, был ли Шахов в парламенте, регистрировался или нет, голосовал или нет. Я отвечу: я в парламенте не был, я не регистрировался и я не голосовал», — сказал он.

Накануне в своем видеообращении Зеленский заявил, что Шахов «голосовал» в парламенте во время отсутствия, его карточка была зарегистрирована в системе «Рада».

В январе на Украине вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность для депутата, который проголосует в Раде за коллегу. Такое действие будет наказываться штрафом от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан ($2,04 — 3,4 тысячи). Представитель президента Украины в Конституционном суде ранее сообщил, что КС признал этот законопроект неконституционным.