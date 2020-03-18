В Днепре из-за коронавируса и на государственном, и на местном уровне действует режим карантина. Но сказать, что он сильно повлиял на жизнь граждан, было бы сильным преувеличением. Об этом рассказал главный редактор местной газеты «Горожанин» Виталий Теплов в интервью изданию Украина.ру

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Хотя 5-10% населения находятся в легкой самопанике, указал Теплов, это обычные показатели для подобных предкризисных ситуаций, а основная масса людей реагирует пока достаточно спокойно, не сильно меняя свой жизненный уклад.

Журналист отметил, что в Днепре никакой паники не наблюдается. Он добавил, что когда специально считал людей в медицинских масках в общественных местах (транспорт, магазины и пр.), то за весь день таких встретил ровно восемь человек.