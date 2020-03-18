«Я сегодня специально проехался по городу, чтобы понять, как его будут исполнять. И если в центре Днепра он худо-бедно соблюдается в виде закрытия кафе и прочих заведений, то в спальных микрорайонах в этом отношении полный бардак. Как работали все питательно-развлекательные точки, так и продолжают работать», — пояснил эксперт.
Хотя 5-10% населения находятся в легкой самопанике, указал Теплов, это обычные показатели для подобных предкризисных ситуаций, а основная масса людей реагирует пока достаточно спокойно, не сильно меняя свой жизненный уклад.
Журналист отметил, что в Днепре никакой паники не наблюдается. Он добавил, что когда специально считал людей в медицинских масках в общественных местах (транспорт, магазины и пр.), то за весь день таких встретил ровно восемь человек.