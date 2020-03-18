Транзитные поезда с гражданами России, следующие из Калининграда в другие регионы РФ через Литву, отменяться не будут, однако количество пассажиров в них сократят до 100 человек. Об этом 18 марта сообщает посольство РФ в Литве

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Граждане России смогут путешествовать только поездами сообщением Калининград — Москва — Калининград и Калининград — Санкт-Петербург — Калининград при наличии упрощенного проездного документа на железнодорожной дороге.

«Максимальное количество граждан РФ в одном транзитном поезде составляет 100, применяя правило прореженной перевозки пассажиров, т.е. не более двух пассажиров в одном купе или в одном сегменте плацкартного вагона. Для больших организованных групп пассажиров (более 10 человек) проезд разрешен не будет», — говорится в сообщении.

Обладатели шенгенской визы из числа россиян через территорию Литвы пропускаться не будут. Снимут с поезда и тех пассажиров, у которых найдут симптомы респираторного заболевания.

Правительство Литвы объявило карантин с 16 по 30 марта из-за пандемии коронавируса.