Условия транзита через территорию прибалтийской республики оговариваются в ноте, которую российскому посольству передал МИД Литвы.
Граждане России смогут путешествовать только поездами сообщением Калининград — Москва — Калининград и Калининград — Санкт-Петербург — Калининград при наличии упрощенного проездного документа на железнодорожной дороге.
«Максимальное количество граждан РФ в одном транзитном поезде составляет 100, применяя правило прореженной перевозки пассажиров, т.е. не более двух пассажиров в одном купе или в одном сегменте плацкартного вагона. Для больших организованных групп пассажиров (более 10 человек) проезд разрешен не будет», — говорится в сообщении.
Обладатели шенгенской визы из числа россиян через территорию Литвы пропускаться не будут. Снимут с поезда и тех пассажиров, у которых найдут симптомы респираторного заболевания.
Правительство Литвы объявило карантин с 16 по 30 марта из-за пандемии коронавируса.