Депутаты Европарламента направили письмо в Европейскую комиссию с просьбой помочь гражданам стран Балтии, которые застряли на германско-польской границе, а также гражданам Румынии, которые сейчас находятся на границе Австрии и Венгрии. Об этом в среду, 18 марта, сообщил Интерфакс со ссылкой на представителей европарламентария от Эстонии Яны Тоом

«Несмотря на договоренности министров иностранных дел и премьер-министров стран Балтии с властями Польши, те не дают возвращавшимся домой людям, в том числе 73 гражданам Эстонии, проехать по своей территории. Венгрия отказывается пропускать около 3500 граждан Румынии», — говорится в письме, которое было направлено главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и члену ЕК по внутренним делам Ильве Йоханссон.

«Танки, в Париже танки»: к борьбе с коронавирусом в Европе подключается армия © twitter.com

Как сообщают в офисе Тоом, у людей, которые вот уже два дня как застряли на границе, нет еды и возможности сходить в туалет.

Под письмом уже оставили свои подписи 45 депутатов, подписи продолжают поступать.