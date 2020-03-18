«Несмотря на договоренности министров иностранных дел и премьер-министров стран Балтии с властями Польши, те не дают возвращавшимся домой людям, в том числе 73 гражданам Эстонии, проехать по своей территории. Венгрия отказывается пропускать около 3500 граждан Румынии», — говорится в письме, которое было направлено главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и члену ЕК по внутренним делам Ильве Йоханссон.
Согласно Шенгенскому кодексу, страна, которая закрывает границу из-за серьезной угрозы, должна сообщить об этом Еврокомиссии. Депутаты просят ЕК дать оценку действиям властей Польши и Венгрии, а также выступить посредником в спорах.
Как сообщают в офисе Тоом, у людей, которые вот уже два дня как застряли на границе, нет еды и возможности сходить в туалет.
Под письмом уже оставили свои подписи 45 депутатов, подписи продолжают поступать.