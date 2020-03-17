Около 290 граждан Украины, которые не смогли покинуть Турцию из-за приостановленного авиасообщения в связи с коронавирусом, зарегистрировались и ждут возвращения на родину. Об этом 17 марта заявил украинский посол Андрей Сибига в комментарии агентству «Укринформ»

Коронавирус — это не пандемия, а предсмертные судороги глобализма © REUTERS, Lim Huey Teng | REUTERS, Lim Huey Teng | Перейти в фотобанк

«Списки постоянно обновляются. Установлен прямой контакт со всеми зарегистрированными гражданами. Принимаем все необходимые меры», — сказал дипломат.

Правительство Украины ранее распорядилось временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. С понедельника закрыта вся граница для иностранцев на две недели.

В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.