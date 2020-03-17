По его сведениям, более 200 граждан зарегистрировались при Генконсульстве в Стамбуле, 50 — при консульстве в Анкаре и 40 — в Анталье.
«Списки постоянно обновляются. Установлен прямой контакт со всеми зарегистрированными гражданами. Принимаем все необходимые меры», — сказал дипломат.
Правительство Украины ранее распорядилось временно ограничить въезд в страну граждан других государств и приостановить авиасообщение на фоне ситуации с коронавирусом в мире. С понедельника закрыта вся граница для иностранцев на две недели.
В мире заражены уже более 160 тысяч человек более чем в 150 странах, большинство выздоровели, более 6 тысяч скончались.