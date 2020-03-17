Президент Украины Владимир Зеленский 16 марта в эфире ICTV напомнил мэру Харькова Геннадию Кернесу об уголовной ответственности, если тот не закроет городской метрополитен во избежание распространения коронавируса

Все метрополитены Украины закрывают из-за эпидемии © commons.wikimedia.org, AMY 81-412

Зеленский поручил с 18 марта прекратить автобусное, авиа- и железнодорожное сообщение в стране и с 17 марта закрыть метро для предотвращения распространения коронавируса.

Кернес в комментарии изданию «Украинская правда» заявил, что выступает против и закрывать метрополитен не собирается.