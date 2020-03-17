«Я думаю, что вся ответственность, каждый заболевший в Харькове, не хочу говорить о летальных случаях, верю, что там их не будет, — это полностью его сейчас ответственность. Скажу так, очень осторожно: если он будет нарушать закон, а он начинает это делать, то его лично ждет уголовная ответственность», — заверил Зеленский.
Зеленский поручил с 18 марта прекратить автобусное, авиа- и железнодорожное сообщение в стране и с 17 марта закрыть метро для предотвращения распространения коронавируса.
Кернес в комментарии изданию «Украинская правда» заявил, что выступает против и закрывать метрополитен не собирается.