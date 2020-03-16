«Дорогие украинцы! С сегодняшнего дня я буду очень часто информировать вас об актуальной ситуации по противодействию коронавирусу. По состоянию на 16 марта 2020 года, в Украине обработано 79 подозрений на коронавирус», — сказал он.
Глава государства сообщил, что пять из этих подозрений подтвердились, 64 не подтвердились, а еще 10 прорабатываются лабораторно. Зеленский также отметил, что в воскресенье были возвращены домой 123 украинца, которые застряли на границе Италии и Словении.
Хотя экспресс-тесты показали, что у этих граждан нет инфекции, каждый из эвакуированных обязался осуществить 14-дневную самоизоляцию, указал он. По мнению Зеленского, это служит достойным примером гражданской сознательности.