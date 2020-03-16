Президент Украины Владимир Зеленский обещает как можно чаще информировать граждан об актуальной ситуации по противодействию коронавирусу. Он заявил об этом 16 марта в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook

Несмотря на карантин, органы власти продолжат работу в обычном режиме – Зеленский © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Глава государства сообщил, что пять из этих подозрений подтвердились, 64 не подтвердились, а еще 10 прорабатываются лабораторно. Зеленский также отметил, что в воскресенье были возвращены домой 123 украинца, которые застряли на границе Италии и Словении.

Хотя экспресс-тесты показали, что у этих граждан нет инфекции, каждый из эвакуированных обязался осуществить 14-дневную самоизоляцию, указал он. По мнению Зеленского, это служит достойным примером гражданской сознательности.