На границе Украины и Польши образовались многокилометровые очереди украинцев, которые уже больше суток не могут вернуться на родину. Об этом 15 марта сообщило издание «Страна»

Россияне простаивают в огромных очередях на границе с Польшей из-за коронавируса © РИА Новости, Валерий Морев | Перейти в фотобанк

До этого времени украинские заробитчане спешат успеть вернуться из Польши на родину, что привело к огромным пробкам на границе. Так, по словам очевидцев, машины стоят в очереди к пункту пропуска «Краковец» в среднем 14-16 часов, а автобусы едут еще медленнее.

Некоторые, так и не сумев пересечь границу, возвращаются назад в Польшу.

«Наш рейсовый автобус в салоне, как селедки с чемоданами. Люди с ночи просятся их подобрать, а водители не хотят брать», — сказала Виталина Весна, которая ждет в очереди на границе.

«А я на самолет покупала билеты месяц назад, вчера пришел мейл, что не будет рейса, купили билеты на автобус — тоже отменили рейс. И как мне доехать, если в машины не берут?» — пожаловалась живущая в Польше украинка Марина Тычина.

«Мой знакомый доехал до Краковца и возвращается обратно в Варшаву — его никто не берет. Многие частники берутся везти людей к границе, берут немалые деньги и при этом не говорят, что пеший переход закрыт. И обратно везут замерзших людей в Варшаву, еще раз взяв деньги. То есть зарабатывают дважды», — поделилась львовянка Ольга Мацюк.

При этом, как отметили очевидцы, из-за сумятицы через границу пропускают всех подряд, в том числе людей с температурой.

«Температуру типа меряют, но даже если там выше 37, пропускают», — рассказала Галина Ярош, которая приехала из Польши 14 марта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о закрытии авиасообщения и границ из-за распространения коронавируса. Он призвал находящихся за границей сограждан вернуться на родину в течение трех суток — до тех пор, пока не приостановлено авиасообщение.