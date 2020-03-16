В ночь с 14 на 15 марта Польша закрыла границы, оставив для проезда только три крупных пункта пропуска — Дорогуск-Ягодин, Корчова-Краковец и Гребенне-Рава Русская. В частности, с 17 марта Украина закрывает проезд и для автобусов — останется возможность приехать только на машине.
До этого времени украинские заробитчане спешат успеть вернуться из Польши на родину, что привело к огромным пробкам на границе. Так, по словам очевидцев, машины стоят в очереди к пункту пропуска «Краковец» в среднем 14-16 часов, а автобусы едут еще медленнее.
Некоторые, так и не сумев пересечь границу, возвращаются назад в Польшу.
«Наш рейсовый автобус в салоне, как селедки с чемоданами. Люди с ночи просятся их подобрать, а водители не хотят брать», — сказала Виталина Весна, которая ждет в очереди на границе.
«А я на самолет покупала билеты месяц назад, вчера пришел мейл, что не будет рейса, купили билеты на автобус — тоже отменили рейс. И как мне доехать, если в машины не берут?» — пожаловалась живущая в Польше украинка Марина Тычина.
«Мой знакомый доехал до Краковца и возвращается обратно в Варшаву — его никто не берет. Многие частники берутся везти людей к границе, берут немалые деньги и при этом не говорят, что пеший переход закрыт. И обратно везут замерзших людей в Варшаву, еще раз взяв деньги. То есть зарабатывают дважды», — поделилась львовянка Ольга Мацюк.
При этом, как отметили очевидцы, из-за сумятицы через границу пропускают всех подряд, в том числе людей с температурой.
«Температуру типа меряют, но даже если там выше 37, пропускают», — рассказала Галина Ярош, которая приехала из Польши 14 марта.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о закрытии авиасообщения и границ из-за распространения коронавируса. Он призвал находящихся за границей сограждан вернуться на родину в течение трех суток — до тех пор, пока не приостановлено авиасообщение.