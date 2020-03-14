Вслед за ЛНР режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса вводится и в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом 14 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на указ, подписанный главой ДНР Денисом Пушилиным

В Луганске вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Гражданам, которые возвращаются из охваченных эпидемией стран, предписывается соблюдать двухнедельную самоизоляцию на дому.

«Пока ситуация находится под полным контролем и случаев подтвержденного коронавируса на территории ДНР не зафиксировано», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.

Кроме того, до 10 апреля в ДНР запретили массовые мероприятия с участием более тысячи человек.

Гражданам с симптомами заболевания без регистрации в ДНР въезд в республику запрещен.