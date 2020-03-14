В Луганске вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Луганске вводят режим повышенной готовности из-за коронавируса
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В пунктах пропуска через госграницу ДНР теперь будут дежурить медработники, которые станут измерять температуру всем прибывающим в республику. Заболевших отправят в инфекционное отделение, где врачи установят диагноз.

Гражданам, которые возвращаются из охваченных эпидемией стран, предписывается соблюдать двухнедельную самоизоляцию на дому.

«Пока ситуация находится под полным контролем и случаев подтвержденного коронавируса на территории ДНР не зафиксировано», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Пушилина.

Кроме того, до 10 апреля в ДНР запретили массовые мероприятия с участием более тысячи человек.

Гражданам с симптомами заболевания без регистрации в ДНР въезд в республику запрещен.

 