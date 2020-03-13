Российский певец Филипп Киркоров перенес на осень свои концерты в Прибалтике из-за коронавируса. Об этом 12 марта сообщило издание MK

Число зараженных коронавирусом в Латвии выросло более чем в полтора раза за сутки © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк были состояться в Таллине, Вильнюсе, Риге и Клайпеде с 13 по 18 марта. Там ранее было запрещено проведение любых массовых мероприятий.

«В связи со сложившейся ситуацией вынуждены перенести концерты на октябрь», — рассказала Успенская.

Ранее власти Латвии и Литвы сообщили о закрытии школ и отмене массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса. По данным ВОЗ, в Латвии зарегистрировано 16 случаев заболевания, в Литве — 3, в Эстонии — 10.