По словам пресс-секретаря исполнителя Екатерины Успенской, концерты Киркорова должны были состояться в Таллине, Вильнюсе, Риге и Клайпеде с 13 по 18 марта. Там ранее было запрещено проведение любых массовых мероприятий.
«В связи со сложившейся ситуацией вынуждены перенести концерты на октябрь», — рассказала Успенская.
Ранее власти Латвии и Литвы сообщили о закрытии школ и отмене массовых мероприятий в связи с распространением коронавируса. По данным ВОЗ, в Латвии зарегистрировано 16 случаев заболевания, в Литве — 3, в Эстонии — 10.