«Мы вели мир и будем вести. Я горжусь нашей партией. Горжусь нашей позицией и насколько нас принимали в Москве. Я горжусь, как нас принимали во Франции, я горжусь личными отношениями Медведчука с Путиным, потому что это ценное, это ценность нашей страны», — сказал Рабинович.
По его словам, украинцы должны гордиться тем, что в РФ их хорошо принимают. Также он заявил, что с теми, кто против хороших отношений Украины и России и агрессивно против этого выступают, протестуя с балаклавах, «нужно покончить».