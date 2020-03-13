Отношения председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным - это ценность Украины. Такое мнение 13 марта сопредседатель «Оппоплатформы» Вадим Рабинович выразил в эфире телеканала «112 Украина»

«Мы вели мир и будем вести. Я горжусь нашей партией. Горжусь нашей позицией и насколько нас принимали в Москве. Я горжусь, как нас принимали во Франции, я горжусь личными отношениями Медведчука с Путиным, потому что это ценное, это ценность нашей страны», — сказал Рабинович.

По его словам, украинцы должны гордиться тем, что в РФ их хорошо принимают. Также он заявил, что с теми, кто против хороших отношений Украины и России и агрессивно против этого выступают, протестуя с балаклавах, «нужно покончить».